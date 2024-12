Calcio Prima e seconda categoria. Sfida di vertice per il Savarna, da bassifondi per la Virtus. E nel recupero Real forza 8

Domenica di recuperi per il calcio minore ravennate, all’ultimo weekend di andata. In Prima si recupera la 6ª giornata, non disputata il 20 ottobre. Nel girone G comandano le ravennati, ai primi tre posti: in testa, con 3 punti di vantaggio sul Bagnacavallo, il Savarna che farà visita al San Vittore quarto in classifica. Di un eventuale passo falso della capolista, potrebbero approfittarne il Bagnacavallo, in campo in casa dello Sporting Predappio, sconfitto 8-0 mercoledì dal Real Fusignano, e proprio i neroverdi, ora terzi in classifica ai sei punti dalla prima della classe e impegnati tra le mura amiche col Santa Sofia.

Nel girone F gara fondamentale per la Virtus Faenza, penultima, che ospita il derelitto Fossolo, ultimo: una contesa da vincere assolutamente per allontanare la zona caldissima della classifica. Per il Cotignola, in lizza per i playoff, sfida di alta classifica col Basca. Nel girone M di Seconda si gioca solo il duello al vertice tra Stella Azzurra Zolino e San Rocco. In campo anche le semifinali di Coppa, gara unica con rigori in caso di parità al 90’: in cerca della finalissima provinciale Riolese e Santagata Sport, nonché Polisportiva 2000 e Porto Fuori.

Dopo le prime cinque gare di ieri pomeriggio, oggi, nel girone B di Terza Categoria si gioca l’ultima gara dell’anno con la capolista Lugo impegnata a Villanova contro le locali.

Girone G: Carpena-Only Sport Alfonsine, F. Ghiaia-S. Pancrazio, Modigliana-Marina (ore 15,30), R. Fusignano-S. Sofia, S. Vittore-Savarna, Savio-Meldola, Sp. Predappio-Bagnacavallo, Vecchiazzano-Pianta. Girone F: Basca-Cotignola, Virtus Faenza-Fossolo. Seconda Categoria (recupero 6ª giornata, ore 14,30). Girone M: Stella Azzurra Zolino-San Rocco. Coppa Seconda Categoria, Memorial Frisenda. Semifinali (ore 14,30): Riolese-Santagata Sport, Pol. 2000-Porto Fuori. Terza Categoria (recupero 14ª giornata, ore 14,30). Girone B: Villanova-Lugo. Coppa Italia Serie C femminile (1ª fase, 3ª giornata): Ravenna-Gatteo Mare (a San Pietro in Campiano).

In serie C femminile un Ravenna decisamente rinnovato gioca – 14,30 a San Pietro in Campiano – la terza giornata del girone a tre della Coppa di categoria. Avversario il Gatteo Mare: per passare il turno le giallorosse sono obbligate a vincere, anche se è sufficiente qualunque punteggio. Programma (ore 14,30).

u.b.