Calcio Prima e Seconda Categoria. Gambassi di cuore, ma non basta. Ponte a Cappiano: è Covato-show

Il Gambassi esce a testa alta dal campo della capolista Resco Reggello, ma con zero punti in mano nella quintultima giornata del girone E di Prima Categoria. Così come all’andata, infatti, i valdarnesi si impongono di misura. Stavolta a decidere la contesa è un gol di Focardi in avvio di ripresa, con l’attaccante locale partito però in più che sospetta posizione di fuorigioco. La squadra di Falco resta comunque quinta con ancora intatte le proprie chance di entrare nei play-off, anche se per farlo dovrà scavalcare l’Audace Galluzzo (scontro diretto alla penultima in casa) o rosicchiare sei punti alla seconda in classifica per non far scattare la ‘forbice’ di 10 punti che promuoverebbe direttamente in finale il Barberino Tavarnelle.

Scendiamo in Seconda Categoria, dove nel girone G rispettano il pronostico sia il Ponte a Cappiano che l’Aurora Montaione. I calligiani, trascinati da un Covato incontenibile (tripletta e ventesimo centro stagionale per il bomber biancoceleste) espugnano 3-0 il campo de La Fornace e agganciano il Terricciola al quarto posto con 43 punti. Al momento la squadra di Bettarini sarebbe ai play-off, ma nelle quattro giornate che mancano al termine della stagione regolare deve cercare di non perdere ulteriore terreno dal Capanne terzo. Nello stesso raggruppamento Palmiero e una doppietta di Mandorlini consentono all’Aurora Montaione di imporsi 3-1 in casa de La Corte e di portarsi ad un passo dalla matematica salvezza.

Chiudiamo con il girone F di Seconda Categoria, dove invece tra i tre team empolesi l’unico a fare festa è il Santa Maria. I gialloblù di mister Tamburini regolano infatti 2-0 sul proprio terreno di gioco i pratesi del Naldi e si mantengono a più tre sulla zona retrocessione. Decisive le reti di Bartali e Bosco. Giornata da dimenticare invece per Monterappoli ed Avane. I neroverdi vengono battuti 3-0 a Firenze dal Real Peretola e restano a quota 25 in piena zona play-out, mentre la neopromossa guidata dalla coppia Coppola-Fanelli viene travolta 6-1 sempre nel capoluogo toscano dall’Atletica Castello. I gialloneri, ultimi staccati di cinque punti, vedono ormai ridursi ai minimi termini anche le speranze di potersi giocare la salvezza almeno agli spareggi.

