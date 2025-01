Calcio: prima e seconda categoria. In casa la Torrelaghese e il Corsanico

In Prima categoria (19ª giornata) alle 15 il Capezzano va sul sintetico dell’Academy Porcari (dirige Agabiti di Livorno) e Riccardo Coli ha tutti disponibili, tranne l’infortunato Domenici, e punta sul collaudato 4-3-3. In casa di nuovo al Marco Polo la Torrelaghese ospita il Capannori (arbitra Capetta di Carrara): Riccardo Belluomini non avrà il centravanti Baroni (squalificato) ed il terzino Zini (sempre infortunato) ma rientrano Galli, Pezzini e Cagnoni. Ballottaggio Lucarini-Sereni per affiancare bomber Saviozzi davanti nel 4-4-2.

In Seconda categoria (pure qui 19ª) il Corsanico riceve a “Le Colline“ la Pieve San Paolo (fischia Noccioli di Pisa): negli orange mancano i lungodegenti Scevola, Pellegrini e Poleschi cui si è aggiunto in infermeria Alessandro Lari. Match proibitivo per il Massarosa sul campo della capolista Fivizzanese (designato Russo di Pisa): i biancorossi saranno senza Pulina, Carmassi, Alì, Lunardini e Axel Misuri. Tornano però Orlandi e Volpe e sta rientrando Bartoli.