Calcio Prima e Seconda Categoria. Vittoria pesante per il Santa Maria. Gambassi sconfitto dal Chianti Nord

Fine settimana da incorniciare per il Santa Maria, che vince ancora e si porta a sole tre lunghezze di distanza dalla salvezza diretta. Sul campo amico i gialloblù empolesi liquidano 2-0 il Cobra Kai nello scontro diretto in chiave play-out e lo scavalcano in classifica. Le reti della squadra di Tamburini portano la firma di Carraro e di Bosco.

Nello stesso girone F di Seconda Categoria niente da fare invece per Monterappoli e Avane. I primi crollano 5-1 a Cambiano al cospetto de La Lanterna, rete della bandiera ad opera di Florian Koceku, e scivolano a meno nove dai play-off mentre vedono assottigliarsi il vantaggio sulla zona ‘calda’, ora distante solo cinque lunghezze. L’Avane cede invece 2-0 a Poggio alla Malva al Naldi e resta ultimo in classifica con 10 punti ed un ritardo di cinque punti dalla possibilità di giocarsi la salvezza ai play-out.

Rimanendo in Seconda Categoria passiamo al raggruppamento G, dove va registrato un week-end da dimenticare per le due compagini locali, entrambe sconfitte. Fa rumore soprattutto il tonfo casalingo del Ponte a Cappiano, superato 2-1 al Mediceo dal fanalino di coda Ponte delle Origini. Ai calligiani non è bastato il dodicesimo centro stagionale di bomber Covato. Con lo stesso punteggio, poi, l’Aurora Montaione si è arreso sul campo della più quotata Volterrana. Per la squadra di mister Razzanelli la rete porta la firma dell’esperto attaccante Tommaso Rossi. In classifica il Ponte a Cappiano resta al sesto posto, ma i play-off ora sono distanti cinque punti mentre l’Aurora Montaione rimane ai margini della zona play-out ma con un vantaggio comunque confortante sulle dirette inseguitrici che in questo momento gli consentirebbe di salvarsi senza bisogno di spareggio.

Chiudiamo con il girone E di Prima Categoria, dove il Gambassi incappa nella seconda sconfitta consecutiva. A Strada in Chianti, infatti, i termali si arrendono 2-1 al Chianti Nord nonostante il momentaneo pari di Buscè. Sul 2-1, poi, Rosi si è visto annullare per fuorigioco il possibile pari. La squadra di Falco viene così agganciata al quarto posto dal Galluzzo e deve iniziare a guardarsi le spalle da Atletico Levane e Sancascianese.

Simone Cioni