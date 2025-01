CALCIO PRIMA E SECONDA CATEGORIA. Riomaior-Casarza per l’alta classifica

Tre anticipi oggi nella 15ª ed ultima giornata d’andata di Prima categoria: in campo Atletico Casarza Ligure-Amegliese Iron Fox (Casarza Ligure, ore 15 arbitra Bonino di Chiavari), Cogornese-Colli (Cogorno 15 Selmi di Chiavari) e Riomaior-Casarza Ligure (Cimma Pagliari 15.30 Muia di Genova). Il clou è senz’altro al ‘Cimma’ dove i Riomaior sfida una delle capolista il Casarza che vorrà vincere per rimanere in testa con l’altra leader la Santerenzina, il team di Riomaggiore insegue invece i playoff. Importante anche la sfida salvezza tra Cogorno e Colli. Un anticipo della 12ª giornata (prima di ritorno) di Seconda categoria fra Speziasportale e Bolanese B alle 18 al ‘Pieroni’ (arbitra Barbieri di Spezia). Tutta la giornata si disputerà domenica 19 gennaio, ma l’indisponibilità del ’Pieroni’ ha portato all’anticipo in programma oggi, mentre con Mamas e Calcio Popolare Spezia si gioca domattina.