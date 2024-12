Calcio Prima e Seconda Categoria. Solo Ponte a Cappiano sorride. Decisiva la doppietta di Becherucci

Una sola gioia per le formazioni locali nel turno pre-natalizio di Prima e Seconda Categoria. L’unica squadra a vincere è stata infatti il Ponte a Cappiano, che grazie alla doppietta di Becherucci (arrivato a quota 7 gol in stagione) ha regolato in casa il Terricciola. Successo che ha permesso ai valligiani di chiudere il girone di andata a 23 punti, a meno quattro dalla zona play-off del girone G di Seconda Categoria. Medesimo raggruppamento dove invece l’Aurora Montaione ha salutato questo 2024 perdendo con lo stesso punteggio contro il Bellaria Cappuccini di Pontedera. La neo capolista ha espugnato Il Prato con una rete al tramonto del primo tempo ed una quasi allo scadere del match, costringendo gli arancioblu di Razzanelli a ‘girare’ a quota 22 a metà classifica.

Sempre in Seconda Categoria, ma nel girone F niente da fare per i tre team empolesi, usciti sconfitti da altrettante complicate sfide contro team di alta classifica. Il Monterappoli ha ceduto 2-0 a Cambiano al Rinascita Doccia, terza forza del campionato e l’Avane si è arreso 1-0 sul campo del Sesto Calcio, quinto in classifica. Infine, il Santa Maria viene superato 3-1 a Comeana dalla Virtus (quarta) con la rete della bandiera firmata dal giovane classe 2007 Rosato. Al termine del girone di andata, quindi, il Monterappoli scivola a meno sei dai play-off, mentre Santa Maria ed Avane chiudono il 2024 in piena zona retrocessione rispettivamente con 11 e 10 punti.

Chiudiamo con il girone E di Prima Categoria dove il Gambassi è uscito indenne dallo scontro diretto ad alta quota sul campo della Libertas Barberino Tavarnelle. Dopo una traversa colpita dai padroni di casa sono proprio i termali a passare in vantaggio con Kamberi in mischia, sugli sviluppi di una punizione. A inizio ripresa arriva però il pari locale, con il grande ex D’Urso che a metà ripresa si divora poi il gol del possibile blitz giallorosso. La squadra di Falco resta comunque terza a sei punti dalla stessa Libertas Barberino Tavarnelle e a nove dalla vetta con sei lunghezze da difendere per assicurarsi almeno i play-off. Adesso tutti i campionati dilettantistici osserveranno la pausa per le festività natalizie con i vari campionati che riprenderanno domenica 5 gennaio.

