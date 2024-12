Calcio prima e seconda categoria. Lo Jolo sfida il Maliseti e tenta l’assalto alla vetta. Il Chiesanuova prova a fermare il San Niccolò

Vediamo il programma della dodicesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria che prenderà il via alle 14,30 odierne. In Prima Categoria lo Jolo, seconda forza del girone D, tenterà l’assalto alla vetta: dovrà però battere il Maliseti nel derby e sperare che il Casale e Fattoria riesca a bloccare almeno sul pari il Settimello primo della classe. Sia il CSL Prato Social Club che il Prato Nord sono chiamati invece a fare risultato pieno per allontanarsi dalla linea-playout: gli uomini di coach Campolo riceveranno la Folgor Calenzano, quelli di mister Rondelli faranno visita all’Atletico Casini Spedalino.

Scendendo in Seconda Categoria, c’è lo scontro al vertice del girone C: al Chiavacci, il Chiesanuova secondo proverà ad infliggere alla capolista San Niccolò quella battuta d’arresto che ridurrebbe a tre il vantaggio in classifica degli aglianesi. Occhio però a Pietà 2004 e Galcianese, quarte a 18 punti, che vincendo in trasferta rispettivamente contro Bugiani Pool e Cintolese si avvicinerebbero ulteriormente alle posizioni nobili. A quota 17 ci sono invece Montemurlo e Mezzana: i montemurlesi di Ermini se la giocheranno al Martelli con il Tavola, mentre la banda Donnini sarà di scena in trasferta contro la Virtus Montale. Poi c’è la Valbisenzio Academy, che ha esonerato il tecnico Andrea Pulidori: a guidare la squadra nel difficile impegno casalingo contro il Montalbano Cecina sarà intanto la coppia formata da Simone Moscardi e Marco Langianni. E il Vernio fanalino di coda sfiderà l’Olimpia Quarrata per risalire. Passando al girone F, il Poggio a Caiano può balzare in vetta, a determinate condizioni: c’è lo scontro diretto Sesto – Daytona, ma la banda Marchetti dovrà in ogni caso fare risultato pieno contro la Laurenziana ed incrociare le dita. Da tenere in considerazione anche il derby Virtus Comeana – Polisportiva Naldi, che potrebbe sparigliare le carte nella zona medio-alta della classifica. La Querce (che di recente ha messo a segno un colpo "futuribile" assicurandosi l’ex-Prato Lorenzo Goretti per gli "Allievi A") mira al colpaccio sul terreno di gioco dell’Atletica Castello. E il San Giusto tenterà di riscattarsi contro il Real Peretola.

g. f.