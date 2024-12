Calcio: Prima e Seconda categoria. Il Capezzano scivola a -2 dalla vetta. La Torrelaghese si gode Saviozzi

In Prima categoria rallenta il Capezzano Pianore che dopo le squillanti 6 vittorie consecutive non riesce ad andare oltre al pareggio sull’insidioso campo del Serricciolo dove il match termina 1-1. Per la squadra di Riccardo Coli la sfida si era fatta subito in salita andando sotto su rigore. Poi però ci ha pensato Steven Correia a riequilibrare le sorti dell’incontro. Il Capezzano perde la vetta della classifica dove ora c’è in solitaria (a +2) il Montignoso. Proprio la squadra apuana ha dovuto però faticare non poco per aver la meglio sulla Torrelaghese al “Martini“ di Viareggio, dove i gialloviola si erano portati in vantaggio grazie alla rete del solito Alessio Saviozzi (in foto), attaccante svelto e scaltro che è ad un passo dalla doppia cifra in campionato. Nella ripresa la corazzata montignosina ha ribaltato la gara 2-1 grazie alla doppietta di Matteo Costa, col gol-partita arrivato a tempo scaduto (al 94’) su un errore della difesa torrelaghese. Il team di Riccardo Belluomini ha comunque fatto un figurone dinanzi alla capolista.

In Seconda categoria (anche qui era la 13ª giornata: terzultima del girone d’andata) torna al successo il Massarosa che batte di misura 1-0 il Dallas Romagnano: il “cortomuso“ è opera del gol di Luigi Volpe... e in precedenza del rigore parato da Grande a Iardella. Sconfitta esterna 3-1 per il Corsanico, battuto dal San Vitale Candia non bastandogli il rigore di Frusteri.