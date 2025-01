Calcio prima e seconda categoria. Il match clou si gioca alla ’Ferrara’. Amegliese sfida la capolista Marola

In Prima categoria il clou della giornata è in programma alla ‘Ferrara’ di Ameglia, dove una delle capoliste Marolacquasanta farà visita all’Amegliese, che vedrà l’esordio in panchina del nuovo mister Andrea Coda, 40enne massese, ex calciatore con un’importante passato fra i professionisti: nel corso della sua carriera dopo i primi calci nel Poggioletto (storica società di Massa) ha fatto tutta la trafila nelle giovanili dell’Empoli con cui ha poi giocato in serie A, per poi diventare capitano dell’Udinese (anche qui serie A con presenze e gol in Europa League) quindi alla Sampdoria, prima di decidere di scendere nei dilettanti per avvicinarsi a casa. E ora l’esperienza da allenatore sulla panchina dell’Amegliese, cui metterà a disposizione la sua esperienza.

In Seconda categoria la capolista Ceparana riceverà all’Incerti il Mamas. Interessante anche la sfida del Falconara tra il Lerici, secondo, e il Vezzano, quarto. Il programma della giornata.

Prima categoriaAmegliese-Marolacquasanta (La Ferrara Ameglia 10.30 Castellucci della Spezia), Bolanese-Castelnovese (Bertolotti Bolano 15 Rodio di Genova), Colli-Segesta (Castelnuovo Magra 10.30 Chiapolino di Chiavari), Romito Magra-Riomaior (Biggi Romito Magra 10.30 Bonino di Chiavari), Santerenzina-Riccò Le Rondini (Falconara San Terenzo 16.30 Romeo della Spezia).

Seconda categoriaAlbianese-Rebocco (giocata ieri), Bolanese B-Magra Azzurri under 21 (giocata ieri), Calcio Popolare Spezia-Speziasportale (Tanca 11 Mosticchio della Spezia), Ceparana-Mamas Giovani (Incerti Ceparana 14.30 Di Brango della Spezia), Lerici-Vezzano (Falconara San Terenzo 12.30 Barbieri della Spezia), Polisportiva Monterosso-San Lazzaro Lunense (Raso Scaramuccia Levanto 15 Magri di Chiavari).

P.G.