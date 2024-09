Calcio Prima e Seconda categoria. Csl Psc-Prato Nord: subito derby. Lo Jolo contro l’Atletico Spedalino

La seconda giornata di Coppa Toscana di Prima e Seconda Categoria si è (quasi) conclusa del tutto una settimana fa, al netto delle varie partite rinviate a causa del maltempo di domenica scorsa e che saranno recuperate mercoledì prossimo. Ma non è il momento di pensarci: adesso è infatti arrivato il momento di prepararsi per il campionato, con il primo turno che per le società di Prato e provincia è stato già fissato per le 15,30 di oggi.

Partendo dalla Prima Categoria ed aprendo le danze con il girone D, che propone già un derby: il CSL Prato Social Club di Campolo riceverà al Rossi il Prato Nord allenato da quel Sebastian Rondelli che fino a pochi mesi guidava proprio il sodalizio presieduto da Roberto Macrì. Il Maliseti Seano sarà di scena a Firenze per giocare contro La Nuova Novoli, mentre lo Jolo farà tappa a Quarrata per affrontare l’Atletico Casini Spedalino che vuole stupire da neopromosso. Ancor più ricco, sul piano numerico, il programma della Seconda Categoria: l’avventura nel torneo della Valbisenzio Academy di Pulidori partirà da Pistoia, considerando che Gandolfi e compagni se la vedranno con il Bugiani Pool 84. Il Chiesanuova attende il Pistoia Nord allo Scirea, mentre la Galcianese tenterà di sfruttare il fattore-campo per battere il Montalbano Cecina. Trasferte impegnative per Montemurlo e Vernio, impegnati rispettivamente a Monsummano contro il Cintolese e a San Marcello contro la Montagna Pistoiese. Il Tavola farà quindi visita alla Virtus Montale, con Mezzana – Pietà a chiudere il cerchio. Occhio infine al girone F: la Naldi giocherà a Firenze contro l’Atletica Castello, il San Giusto ad Empoli contro l’Avane, la Virtus Comeana a Sesto contro il Doccia. Impegni casalinghi infine per La Querce e Poggio a Caiano, rispettivamente contro Monterappoli e Santa Maria.

g. f.