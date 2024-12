Calcio Prima e Seconda Categoria. Scontro al vertice per il Gambassi Terme

Ultima partita dell’anno oggi alle 14.30 per le squadre locali impegnate nei campionati di Prima e Seconda Categoria, che coincide con l’ultima giornata del girone di andata. Partiamo dal girone E di Prima Categoria, dove il Gambassi è atteso dallo scontro al vertice di San Donato in Poggio contro il Barberino Tavarnelle. I termali sono terzi e inseguono a 6 lunghezze di distanza il secondo posto dei padroni di casa. Non sarà del match lo squalificato Posarelli.

Scendendo nel girone F di Seconda Categoria invece sfide complicate per le tre empolesi, che affrontano rispettivamente terza, quarta e quinta in classifica. Il Monterappoli riceve a Cambiano il Rinascita Doccia, che ha 6 punti di vantaggio ed ha vinto 6 delle ultime 8 gare disputate. Santa Maria e Avane andranno invece a far visita a Virtus Comeana e Sesto Calcio che con 26 e 24 punti chiudono in questo momento la zona play-off. Nelle fila del Santa Maria non ci sarà lo squalificato Fiorini, mentre in quelle dell’Avane mancheranno Khazen e Taddei, a loro volta fermati dal Giudice Sportivo.

Chiudiamo con il girone G dove Aurora Montaione e Ponte a Cappiano scenderanno in campo entrambe davanti al proprio pubblico. A Il Prato di Montaione arriva il Bellaria Cappuccini Pontedera secondo in classifica e seconda miglior difesa con soli 14 gol subiti. Al Mediceo è invece atteso l’insidioso Terricciola, sebbene in trasferta i pisani abbiano raccolto finora solo 5 punti.