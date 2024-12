Calcio Prima e Seconda Categoria. Il Gambassi si rinforza con D’Urso. Così scatta l’assalto ai play-off

Altra freccia all’arco di mister Mauro Falco per dare quanto meno l’assalto a un posto nei play-off. Dall’odierna penultima giornata del girone E di Prima Categoria, infatti, il Gambassi può contare anche sulle doti dell’attaccante classe 1993 Filippo D’Urso, arrivato in questa finestra invernale di mercato dalla Sancascianese dopo cinque anni a Barberino Tavarnelle e la precedente esperienza al Certaldo. Prende il posto di Giacomo Botti, che la società termale ha svincolato insieme a Francini. Vedremo quindi se farà il suo esordio già oggi nello scontro ad alta quota delle 14.30 all’impianto sportivo di Case Nuove contro l’Audace Galluzzo.

I fiorentini sono infatti quarti e inseguono Kamberi e compagni ad appena 2 lunghezze di distanza. Galluzzo che è ancora imbattuto in trasferta con 4 vittorie e 2 pari, mentre il Gambassi ha incassato le sue uniche 2 sconfitte proprio in casa, sebbene abbia poi vinto le altre 5 gare disputate. Penultima giornata di andata anche in Seconda Categoria (fischio d’inizio alle 14.30), dove per il girone F l’incontro clou è senza dubbio quello che attende il Santa Maria. I gialloblu empolesi ospiteranno infatti al Biagioli la quinta forza del campionato Sesto Calcio, che ha sì perso soltanto 2 partite ma anche incassato ben 23 gol, di gran lunga la peggior difesa tra le squadre di vertice. Per la squadra di mister Tamburini, invischiata nella zona play-out sarebbe importante fare punti.

Nello stesso raggruppamento la ‘matricola’ Avane, penultima a quota 9, ospita al Gavazzi l’altra neopromossa La Lanterna, capace di conquistare però quasi il doppio dei punti (17). Infine, il Monterappoli è atteso a Firenze dall’insidioso Cobra Kai. I padroni di casa sono quintultimi con 14 punti, ma ne hanno solo 4 in meno dei neroverdi di Bruno e sul campo amico hanno perso soltanto una volta. Chiudiamo con il girone G, dove Aurora Montaione e Ponte a Cappiano, appaiate a quota 19 a meno 2 dai play-off, sono entrambe di scena in trasferta. I primi a Putignano Pisano, in località Golena d’Arno, contro il Ponte delle Origini, ultimo insieme a La Fornace con 5 punti, mentre i calligiani a Bientina contro il Sextum, avversario ben più complicato con appena un punto in meno.

Simone Cioni