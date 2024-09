Calcio prima e seconda categoria. Ecco tutte le sfide. Si parte il 15 settembre

Dopodomani sarà la coppa a reclamare attenzione visto che per (quasi) tutte le compagini di Prato e provincia sarà ora di tornare in campo. Anche per le squadre militanti in Prima e Seconda Categoria arriverà però il momento di pensare ai rispettivi campionati, visto che sono stati ufficializzati i calendari: si parte il 15 settembre prossimo alle 15,30, dopo la seconda giornata di Coppa Toscana. Partiamo dal girone D di Prima Categoria che propone già dalla prima giornata uno scontro intraprovinciale: il Csl Prato Social Club di coach Campolo riceverà il Prato Nord dell’ex-Rondelli. Lo Jolo andrà invece a sfidare in trasferta l’Atletico Casini Spedalino, mentre il C.F. 2001 di Calderone se la vedrà con il Quarrata che da qualche mese ha come direttore sportivo proprio quell’Elio Menna che a Casale è di casa.

Scendendo poi in Seconda Categoria e dando un’occhiata al girone C, il programma della "prima" si presenta altrettanto interessante e prevede Bugiani Pool 84 – Valbisenzio Academy, Chiesanuova – Pistoia Nord, Cintolese – Montemurlo, Galcianese – Montalbano Cecina, Montagna Pistoiese – Vernio e Virtus Montale – Tavola. Il Montemurlo Jolly riparte dal buon piazzamento dello scorso anno con un nuovo tecnico, mentre c’è curiosità per capire se il progetto della Valbisenzio sia già maturo per dare frutti anche al piano superiore, dopo aver monopolizzato lo scorso campionato di Terza Categoria. E possiamo quindi passare al girone F, quello più "mediceo": l’avventura della Polisportiva Naldi neopromossa, che torna in Seconda a sei anni dall’ultima volta, inizierà nella tana dell’Atletica Castello. Primo impegno fuori dalle mura amiche anche per il San Giusto, impegnato contro l’Avane. La Querce e Poggio a Caiano riceveranno rispettivamente il Monterappoli e il Santa Maria, mentre la Virtus Comeana uscirà dai confini comunali per andare a Sesto a misurarsi con il Doccia. La Virtus, in particolare, mira a confermare il buon rendimento evidenziato nella scorsa annata. La stagione è insomma arrivata ai nastri di partenza: ogni squadra cercherà di partire con il piede giusto, a prescindere dagli obiettivi stagionali. Perché vincere, si sa, aiuta notoriamente a vincere. E giunti a questo punto, può partire ufficialmente il "countdown".

Giovanni Fiorentino