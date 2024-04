Calcio: Prima e Seconda categoria. Il Forte alimenta il sogno playoff. Corsanico, scontro per la salvezza

Prima categoria. Il Forte ospita gli apuani del Mulazzo. Si riparte dal grande momento di forma del reparto avanzato con il capitano Gianmarco Lossi su tutti: un poker di reti nell’ultima giornata – e sono 14 in stagione – per blindare il terzo posto e avvicinare ii primi storici playoff. "Altra gara difficile ma ci siamo allenati con serenità e ci faremo trovare pronti, ai ragazzi ripeto che ogni gara da qui in poi è una finale da non fallire", dice il tecnico. Il Capezzano invece sarà impegnato a Serricciolo con l’imperativo di recuperare terreno dal quinto posto. Serve una prestazione perfetta per avere la meglio di una compagine sempre insidiosa. A Maggiore, Correia e Checchi il compito di scardinare la difesa dei massesi. "La affrontiamo consapevoli delle nostre potenzialità e di poter dire la nostra", dice Coli.

Scontro diretto per la salvezza a Chiazzano dove il Corsanico sarà di scena contro i padroni di casa del Tempio. Orange che si affidano alla regia di Cipollini e ai colpi di Da Prato e Cerri in avanti. Occasione da non fallire anche per la Torrelaghese che ospita il Livorno 9 ultimo in classifica e già spacciato. Per i gialloviola si può ipotizzare una vittoria che allontani ancora di più i playout.

Seconda categoria. Continua a sognare il Massarosa che a Ricortola deve difendere il quinto posto con i massesi a soli tre punti di distacco; trasferta difficile anche per il Lido penultimo che in casa del Ponte delle Origini deve dare segnali di risveglio per provare a raggiungere almeno i playout. Lo Sporting Camaiore ospita la Fivizzanese seconda ma i ragazzi di Palmerini con il loro gioco offensivo hanno già dimostrato di potersela giocare con tutti.

Cab