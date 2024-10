Calcio: prima e seconda categoria. La Torrelaghese e il Capezzano vincono bene. Pareggi per Corsanico e Massarosa

Versiliesi tutte in positivo nella quinta giornata di campionato in Prima ed in Seconda categoria. In Prima vincono senza prender gol sia Torrelaghese che Capezzano mentre in Seconda pareggiano il Corsanico ed il Massarosa.

Prima categoria. Di “cortomuso“ vince il Capezzano che va ad espugnare il difficile campo dei Diavoli Neri di Gorfigliano. A decidere l’1-0 è il classe 2005 Mattia Baldi (migliore in campo). Il tecnico Riccardo Coli ha schierato i suoi inizialmente col modulo 4-3-3: Bartelletti; Dalle Luche, Sacchelli, Luporini; Mattia Pacini, Lampitelli, Domenici; Del Frate, Marsili, Baldi. Nell’undici iniziale c’erano dunque due 2005 ed un 2004. E nel corso della gar è subentrato pure un 2007 (Guidi). Successo senza prender gol anche per la Torrelaghese di Riccardo Belluomini che al “Martini“ di Viareggio si fa valere battendo 2-0 il Serricciolo grazie alle reti nel primo tempo del mediano Grossi e dell’attaccante Saviozzi (MvP). I gialloviola sono partiti con questo 4-3-1-2: Bertini; Chelotti, Zini, Bonuccelli, Nelli; Barozzi, Grossi, Tartarini; Petrucci, Baroni, Saviozzi.

Seconda categoria. Dopo tre sconfitte di fila fra campionato e coppa il Massarosa torna a smuovere la propria classifica e lo fa pareggiando 2-2 alla “Fossa dei Leoni“ contro l’Atletico Carrara grazie alla super doppietta di Axel Misuri (figlio del tecnico Mauritanio Misuri) e nonostante fosse rimasto in 9 contro 11 nel secondo tempo per i rossi a Bertolucci e Cheli. Il Corsanico invece fa 0-0 in casa a “Le Colline“ dove il Pontasserchio non sfonda contro una difesa dove il migliore è Giunta.