Calcio Promozione. Alle 15 il derby Ginestra-Montelupo. Il Castelfiorentino a Livorno per ripartire

Anticipo di lusso oggi pomeriggio nel girone B di Promozione, dove alle 15 a Ginestra Fiorentina andrà in scena il derby tra i biancorossi locali e il Montelupo. Una gara molto importante per entrambe. La neopromossa Ginestra, infatti, dopo un brillante avvio è scivolata in piena zona play-out e viene da 7 sconfitte consecutive in cui ha segnato appena una rete. Al contrario gli amaranto sono in serie positiva da 7 partite con 3 vittorie e 4 pareggi, bilancio che gli ha permesso di mantenersi in corsa per i play-off. All’andata vinse 1-0 il Montelupo, oggi saranno assenti per squalifica Maggiorelli e Mazzuoli nelle fila della Ginestra e Tremolanti in quelle montelupine.

Domani alla stessa ora sarà poi la volta di Real Cerretese e Castelfiorentino United. Quest’ultimo sarà di scena a Livorno contro l’Armando Picchi con l’obiettivo di riscattare gli ultimi due ko di fila e trovare la prima vittoria esterna della stagione. Una sfida da non fallire visto che i livornesi sono ultimi con 11 punti ed hanno il secondo attacco meno prolifico del girone. Nel team labronico, che all’andata riuscì comunque ad impattare a reti bianche al Neri, fuori per squalifica Grasseschi e Imparato.

Nel girone A, infine, trasferta insidiosa per la capolista Real Cerretese a Montecatini, battuto 3-2 all’andata. I termali, pur essendo in zona retrocessione, hanno infatti conquistato 16 dei loro 21 punti tra le mura amiche dove anche il Pietrasanta, terzo in classifica a meno uno da Real Cerretese e San Giuliano, non è andato oltre il pareggio. Lontano dal Palatresi, comunque, i biancoverdi vengono da due vittorie senza subire reti.

Si.Ci.