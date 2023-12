Calcio Promozione. Antella, prima svolta. Innocenti in società

E’ stato un Natale agro-dolce per l’Antella 99 del presidente Claudio Goretti. La società di Promozione che ha concluso l’anno calcistico 2023 con una sconfitta casalinga immeritata, confortata però da una new entry importante, con la vicepresidenza affidata all’avvocato Iacopo Innocenti, classe 1981. Dal suo ingresso Innocenti è diventato un personaggio chiave per l’Antella e per i suoi tifosi, figura carismatica che mancava nello scacchiere biancoceleste.

"Era da tempo che mi stavo preparando a intraprendere una esperienza del genere nel calcio Dilettanti – precisa il giovane dirigente biancoceleste – quello di entrare a far parte di una società di calcio minore". Audace, sicuro di se, senza problemi a raccontare, Innocenti, specializzato in diritto civile, bancario, societario e tributario, spiega che proprio da qui parte il percorso fondamentali per il nostro calcio nazionale, spesso trascurato. Perché ha scelto di fare parte dell’Antella? "Sono un tifoso della Fiorentina, vado spesso a vedere anche le partite minori che mi affascinano. Da quando ho conosciuto il direttore generale Stefano Alari, l’Antella è diventata la mia preferita".

"Con questa carica che ho assunto da poco più di un mese – continua Innocenti – spero di essere un punto di riferimento nel presente e anche nel futuro. E’ una società genuina: è quarta in classifica, con idee ben precise con volontà di portare avanti un progetto ambizioso, quella di crescere. Ci sarà bisogno di rafforzare una squadra che non si arrende mai: solo in certi episodi negativi come in ultima analisi contro il Torrita che al 90’ ha dovuto cedere i tre punti dopo aver dominato la sfida". Quali sono gli ultimi acquisti dell’Antella? "L’attaccante Paolo Tumminaro (Maliseti) e Niccolò Mignani (rientro). Ma il direttore Alari che è sempre vigile per altri possibili innesti che spero si possano realizzare a breve".

Giovanni Puleri