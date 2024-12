Calcio promozione. Biassono, big match fra Lissone e Cantù. Vis Nova a Missaglia

Nuova puntata dell’avvincente girone B di Promozione. La capolista Vis Nova non vince da quattro turni e alle 18 a Missaglia non avrà vita facile con l’Ars Rovagnate. Il clou si gioca però a Biassono dove seconda e terza si sfidano. In via Parco c’è AC Lissone-Cantù San Paolo. Seregno, in attesa di un paio di grossi colpi di mercato (è questione di ore per Baldan…), al Ferruccio ospita il Grentarcadia. Stanno risalendo Lesmo e Speranza Agrate rispettivamente in casa con Olimpic Trezzanese e Canegrate. Nel girone A big match di Solaro tra l’Universal e Baranzatese.