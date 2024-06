Calcio Promozione. Casati Arcore nel limbo del ripescaggio

Dovrà aspettare il termine di tutte le iscrizioni ai vari campionati, eventuali fusioni, possibili fallimenti e i cosiddetti ripescaggi a cascata prima di conoscere la sua destinazione nella stagione 2024/25. Stiamo parlando della Casati Arcore che attualmente non avrebbe posto nei tre gironi di Eccellenza a 18 squadre nonostante la partecipazione ai playoff. Ad ora sono fuori dalle 54 proprio i biancoverdi e la Colognese. Ma la società arcorese si sta comunque muovendo per implementare l’organico da mettere a disposizione di mister Nava.

A partire dai giovani come i tre nuovi 2005, l’esterno offensivo dal Muggiò Marco Fagnani, il portiere ex Leon e Biassono Alessio Porta e il terzino formatosi nel vivaio del Renate Luca Bovi. Dalla Calvairate ma con trascorsi anche lui alla Leon e al Club Milano, arriva ad Arcore il difensore classe 2003 Mattia Portaro. Stessa annata per il centrocampista Mattia Riu. Di questa sfornata di new entry il più esperto è l’attaccante esterno classe 2001 Mattia Marrone (nella foto) che si è guadagnato la chiamata grazie ai 10 gol messi a segno lo scorso anno in Prima categoria col Carugate.

Ro.San.