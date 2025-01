Calcio Promozione. Cerretese, ecco il Marginone. Il Montelupo riceve il Cerbaia

Impegni casalinghi per le tre formazioni locali nell’odierna diciannovesima giornata di Promozione (fischio d’inizio alle 15). Partiamo dal girone A, dove la Real Cerretese ospita al Palatresi il Marginone 2000. Secondo confronto interno di fila dopo il poker inflitto al Forte dei Marmi domenica scorsa contro un avversario sulla carta abbordabile. Gli ospiti sono infatti quartultimi con 17 punti, ben 21 in meno dei biancoverdi che invece guidano la classifica a pari merito con il San Giuliano. Tuttavia proprio in trasferta il Marginone ha raccolto di più finora, anche se davanti al proprio pubblico gli uomini di Petroni, che oggi dovrà rinunciare in difesa all’esperto Chiavacci, squalificato, non hanno ancora mai perso tenendo la propria porta inviolata in 5 delle 9 gare disputate.

Passando al girone B il Montelupo riceve al Castellani il Cerbaia degli ex per un derby ad alta quota, mentre il Castelfiorentino United ospita al Neri il Saline di Volterra. Per quanto riguarda gli amaranto, sconfitti 3-1 all’andata, entrambe le squadre hanno 26 punti ai margini dei play-off. In casa la squadra di Lucchesi non perde comunque da 5 incontri (2 vittorie e 3 pareggi). Tornando all’avversario del Castelfiorentino United, privo oggi degli squalificati Locci e Chiti e battuto 2-1 all’andata, il Saline è quinto con 8 lunghezze di vantaggio sui valdelsani, ma in trasferta ne ha ottenuti solo 7 dei suoi attuali 28 punti segnando appena 5 reti.