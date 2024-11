Calcio Promozione. Cesana sbaglia un rigore. Lissone crolla a Settimo e saluta la Coppa Italia

Rigori fatali all’AC Lissone che esce di scena dalla Coppa Italia sconfitta dal Settimo Milanese dopo essere stata in vantaggio 2-0 dopo nemmeno venti minuti grazie alle reti immediate di Cavalli all’8’ e di Cesana (nella foto) e aver chiuso il primo tempo avanti 2-1 (Pica ha accorciato le distanze al 37’). Sul 2-0 l’AC Lissone ha avuto anche un paio di opportunità per chiudere i conti e segnare la terza rete. E come spesso accade in questi casi, e ultimamente alla formazione di Iotti, nella ripresa è arrivato il 2-2 (gol di Husi al 9’) del Settimo che ha portato l’ottavo di finale ai calci di rigore. Decisivo nella lotteria dagli undici metri un errore proprio del migliore in campo Cesana che si è fatto parare il suo penalty. Il punteggio finale è stato di 7-5 per il Settimo. Sfuma così un obiettivo molto importante per la compagine brianzola; ricordiamo che in Promozione la Coppa regala un posto in Eccellenza alla sua vincitrice.

Ro.San.