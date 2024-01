Calcio: Promozione

Le zebre sono campioni d’inverno in Promozione Toscana (girone A). E nell’immediata ripresa di una vetta della classifica che i bianconeri proprio non vogliono mollare ci ha messo la firma in calce ’Il Principe’ Tommaso Fazzini. Recuperato in extremis (si fosse giocata sabato scorso come da programma molto probabilmente non ci sarebbe stato, almeno dall’inizio), il talentuoso mancino classe 2001 viareggino è stato schierato titolare da Stefano Santini con la maglia numero 10 sulle spalle ad agire da trequartista dietro alle due punte Brega e Ceciarini.

Tommaso, raccontaci il gol.

"Cosimo Belluomini è andato sul fondo alla sua maniera crossando bene a centro area verso la zona del dischetto del rigore dove ero arrivato a rimorchio. Mi sono trovato la palla che mi arrivava addosso ed ho cercato di coordinarmi in fretta, al meglio che potevo, riuscendo al volo con una mezza sforbiciata a beffare il portiere avversario. Per fortuna la palla è entrata".

La tua dedica per il gol?

"Alla mia sorella".

Così il Viareggio mercoledì ha vinto 1-0 allo “Strulli“ di Monsummano contro il Casalguidi che in questo girone d’andata appena conclusosi aveva battuto 1-0 la Pontremolese ed il San Piero a Sieve e fermato sul pari 1-1 la Real Cerretese.

"È stata una partita difficile, proprio come ci aspettavamo, sia per il campo che ti rallentava un po’ il passo sia per l’avversario che si è confermato davvero tosto. Quando noi attaccavamo poi loro ci ripartivano molto forte. Ma siamo stati bravi a chiuderci bene una volta passati in vantaggio a metà primo tempo. Abbiamo saputo soffrire, il giusto, da squadra vera, concedendo poco e senza prendere gol".

Obiettivo centrato dunque?

"L’obiettivo nostro era quello di riprenderci subito la vetta solitaria della classifica... e ci siamo riusciti, da grande squadra".

E adesso tu con altri tuoi compagni del Viareggio e della VBS avrete il raduno con la Nazionale di beach soccer.

"Sì, con Luca Bertacca, Andrea Carpita e pure Gianmarco Genovali e Alessandro Remedi saremo da lunedì 15 a sabato 20 gennaio al CPO di Tirrenia in preparazione ai Mondiali di Dubai".