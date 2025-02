Calcio Promozione. Chiantigiana attesa dal Viciomaggio. Torrita in trasferta

Si apre oggi il ventunesimo turno (sesta giornata del girone di ritorno) del campionato di Promozione Toscana girone C. In campo due anticipi infatti, quello di San Piero a Sieve dove è di scena il Luco e soprattutto quello di Viciomaggio dove gli amaranto di Gaiole in Chianti cercano di tornare ad un successo che manca da troppo tempo. La Chiantigiana dovrà fare a meno del portiere titolare Anselmi, espulso nel finale della sfida di domenica scorsa contro il Montagnano, ma assenze a parte si tratta di una gara fondamentale visto che gli avversari al momento sono penultimi a meno uno dagli stessi chiantigiani. Fischio d’inizio alle ore 15.

In campo domani alla stessa ora tutte le altre formazioni, senesi incluse. Il Pienza punta a riscattare due passi falsi di fila contro Settignanese e Sansovino giocando in casa contro il Fiesole Calcio, terza forza del girone dopo lo stesso Sansovino e il Casentino. Il Torrita, fanalino di coda, se vuole continuare ad alimentare speranze di salvezza deve vincere in casa del Montagnano. La formazione di Gifuni è però rinfrancata dalla vittoria, arrivata all’ultimo tuffo, contro il Pontassieve.