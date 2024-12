Calcio Promozione. Chiantigiana attesa dal forte Sansovino. Torrita a domicilio

Inizia oggi con l’anticipo delle 14,30 tra Subbiano e Viciomaggio il quindicesimo turno del campionato di Promozione, ultimo del girone di andata. Le tre senese scendono invece tutte in campo domani. La Chiantigiana è attesa dalla trasferta più difficile in casa della capolista e autentica corazzata fuori categoria Sansovino (fresco dell’ingaggio dell’ex Robur Granado). Per gli amaranto non sarà dunque facile riscattare il ko casalingo contro la Settignanese di sei gironi fa ma Anselmi e compagni tenteranno di compiere l’impresa contro gli uomini di Chini. Scontro diretto di vitale importanza invece per il fanalino di coda Torrita che attende il Dicomano per cercare di accorciare in classifica prima che sia troppo tardi. Impegno in trasferta invece per il Pienza: senza Martinez, che ha lasciato il team ieri, la formazione di Camilucci e Bernetti fa visita al Montagnano, che è a +3 sui biancorossi.