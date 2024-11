Calcio Promozione. Classe, zona playoff a un passo. Cade il Cervia a Santarcangelo

La terza vittoria consecutiva e il 4° risultato utile di fila, mettono in vetrina il Classe, salito al 6° posto, a -1 dalla zona playoff. È questo il risultato più importante per le nostre rappresentanti, scaturito dalle gare del 12° turno del campionato di Promozione. L’undici di mister Polidori, che si sta mettendo in luce grazie alla continuità dei risultati, ha sconfitto 2-0 il Forlimpopoli con un micidiale uno-due nel momento cruciale del match, ovvero a metà ripresa. A decidere sono state infatti le reti di Savini (28’) e Andalò (34’), sempre più il capocannoniere biancorosso con 7 gol. Ora il Classe si prepara per un esame di maturità, ovvero lo scontro al vertice del prossimo turno contro il Bakia, 2° della classe, da affrontare sabato prossimo nell’anticipo della tredicesima giornata, al Moretti di Cesenatico.

È andata male invece al Cervia United nello scontro diretto casalingo contro il Santarcangelo. La formazione di Montanari è riuscita ad impensierire gli ospiti solo in un paio di occasioni (palo di Pari su calcio d’angolo). Ospiti che, invece, hanno fatto bottino pieno al Todoli, con le reti di Drudi e Cecconi nel primo tempo. L’espulsione di Nicolini al 25’ della ripresa, ha di fatto chiuso in anticipo ogni speranza di rimonta dei cervesi, incapaci di scardinare la difesa ospite. È stato piuttosto il portiere di casa Cappelli ad evitare che passivo fosse più pesante, con almeno tre interventi decisivi, sia sullo 0-0, sia sullo 0-2.

Il 2° ko di fila (un punto nelle ultime 3 giornate), ha fatto scivolare il Cervia United all’8° posto, a -3 dalla zona playoff. Un gol di Traini a 9’ dalla fine ha determinato il ko dello Sparta Castel Bolognese nel match interno contro il Misano, secondo in classifica.

A nulla è servito il cambio in panchina della scorsa settimana, da Merenda a Vittozzi, che ha così debuttato con una sconfitta. I castellani, terzultimi, hanno racimolato solo 2 punti nelle ultime 7 gare. Notte fonda anche per la Frugesport che, per effetto del ko di misura 1-0 nello scontro diretto di Forlì contro l’Edelweisss, è ora ultima della classe. Il San Pietro in Vincoli dovrà invece portare a termine il match interno contro la Savignanese, interrotto nell’intervallo per un problema fisico accusato dall’arbitro Molinari di Bologna. La gara riprenderà dal risultato di 1-0 per la rete segnata da Bottini al 43’.