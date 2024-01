Calcio Promozione Coppa Italia. Fiesole, avanti con un pari. E Alberoro elimina l’Affrico

Per la Coppa Italia di Promozione, in notturna, si sono giocate le ultime gare del triangolare per l’accesso ai quarti di finale. Il risultato più clamoroso è l’eliminazione della capolista Affrico che sul campo dell’Alberoro è stata sconfitta per 1-0 per la rete di Pasqui. Un Affrico rimaneggiato che non è stato in grado di riaprire la gara sbagliando con Gigli due opportunità per pareggiare, risultato che sarebbe bastato per la qualificazione in quanto a parità di punti, la squadra di Tognozzi nei confronti dell’Alberoro vantava un quoziente gol migliore per aver battuto il Subbiamo per 6-0. Classifica: Alberoro 6 punti, Affrico 3, Subbiano 0 punti. Ai quarti l’Alberoro incontrerà il Montalcino. L’altra partita che vedeva impegnato il Fiesole contro il Settimello (riposava il San Piero a Sieve) si è conclusa 0-0, con la squadra di Selvaggio che si aggiudica il girone. La classifica: Fiesole 4 punti, Settimello 2, San Piero a Sieve 1. Ai quarti il Fiesole ospiterà l’Antella giunta prima per aver eliminato Grassina e Maliseti. In precedenza, il Lebowski di Miliani vincitore del girone, ai quarti affronterà il Belvedere, mentre l’altro accoppiamento sarà San Marco Avenza-Larcianese. Infine, per la Promozione, girone A, il recupero di Casalguidi-Viareggio è stato vinto dal Viareggio per 1-0’ che passa al comando della classifica.

G. Pul.