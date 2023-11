Calcio promozione: CRITICO il diesse lecchini. Delusione in casa Pontremolese per il successo e il primato sfumati nel finale

I mugugni o, meglio, le considerazioni dei sostenitori e di diversi dirigenti della Pontremolese al termine dell’incredibile pareggio interno (2-2) contro il Maliseti sono continuati anche il giorno dopo nei ritrovi degli sportivi. Al centro delle osservazioni la squadra vista all’opera negli ultimi 25 minuti e il tecnico Bracaloni che, secondo loro, non avrebbe apportato le ideali varianti nel corso della ripresa. Un finale che non è piaciuto a nessuno ma anche in precedenza la squadra, avanti 2-0 grazie alle reti in 5 minuti del cannoniere Petracci (8 gol fin qui), avrebbe potuto chiudere il match. Ricordiamo che la squadra azzurra, con un successo, sarebbe stata prima da sola in classifica. L’insoddisfazione cova e si tratta di sintomi pericolosi, anche perchè la Pontremolese per un’ora ha giocato bene ed era padrona del campo. Inutile negarlo: il diesse Luca Lecchini alla fine non era contento per la mancata vittoria della squadra che ha messo in visione i suoi difetti di personalità che, anziché diminuire, si sono ingigantiti come appunto dimostrato negli ultimi 25 minuti. "Avrei voluto vedere una prestazione ricca di carattere e di agonismo fino in fondo – ha detto Lecchini – invece ci siamo persi per strada. Dallo spogliatoio al campo sono cambiate le intenzioni, questa è una squadra che va rivisitata nel suo organico se le cose continueranno ad essere come mercoledì. Guardiamoci in faccia e ripartiamo da Casalguidi con un altro atteggiamento".

