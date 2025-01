Calcio promozione. Cubino quinto. Il momento d’oro di bomber Chiesi

Filippo Chiesi (nella foto), classe 1996, attaccante, è l’arma in più di questo momento magico del Cubino. La squadra del tecnico Bonciani con l’ultimo successo sul Viaccia, il secondo di fila, tiene ben saldo il 5° posto del girone A di Promozione. Un Chiesi che quando si presenta in area mette scompiglio nelle difese avversarie. Domenica è stato devastante e con le 2 reti (fin qui ne ha realizzate 6) rifilate al portiere Cecconi, ha firmato il successo per il Cubino.

"Sono contento per aver segnato – sottolinea il bomber – soprattutto perché ha vinto la squadra. Domenica a Pietrasanta sarà difficile, contro una formazione che ha nomi importanti. Con la forza del gruppo possiamo giocarcela come all’andata, per raccogliere un risultato utile a conservare l’ottima classifica. I punti che servono per la savezza? Non guardo mai la classifica, solo a fine stagione - conclude Chiesi -, ma sento dire che serviranno ancora 6-7 punti per essere tranquilli".

G. Puleri