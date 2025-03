Calcio: promozione (da oggi fischi d’inizio alle 15.30). Il Forte dei Marmi vuole i playoff e apre lo stadio gratis a tutti,Pietrasanta a Marginone

In Promozione, dove da mercoledì è diventata già matematica la conquista del titolo da parte della Real Cerretese (in cui militano gli ex Viareggio Gianni Santini ed Edoardo Scaranna), siamo alla 29ª nonché penultima giornata. Oggi alle 15.30 il Pietrasanta sarà di scena al “Dante Tei“ contro il Marginone (arbitra Alessio Fatticcioni di Carrara, assistito da Marco Di Spigno di Livorno e Lorenzo Diomedi di Pisa) mentre il Forte dei Marmi è in casa al “Necchi-Balloni“ (aperto gratuitamente al pubblico) contro la San Marco Avenza (terna designata con Andrea Finoia di Firenze, Lorenzo Santaera e Flavio Freschi di Pisa). Momenti di forma e stati d’animo opposti per le due versiliesi, entrambe attualmente in griglia playoff... dove per altro potrebbero pure ritrovarsi contro in una semifinale derby playoff tra “cugine“. Il Pietrasanta infatti è scivolato quarto dopo aver perso (senza mai segnare) tre delle ultime quattro partite. Il Forte invece si è insediato al quinto posto e fa del “Necchi“ il suo fortino: tra le mura amiche viene da 9 risultati utili consecutivi (non perde dal derby d’andata col Pietrasanta del 3 novembre 2024) e non ci prende gol da ben 537 minuti grazie anche alle parate di un Giacomo Ceragioli cresciuto tantissimo. Intanto si è operato l’attaccante 2003 figlio d’arte Nicola Sodini, sottopostosi l’altra mattina all’intervento chirurgico (perfettamente riuscito) per la ricostruzione del legamento crociato del ginocchio al San Camillo di Forte dei Marmi dal dottor Filippo Troiani. Oggi negli squali assenti pure l’altro lungodegente Credendino e gli squalificati Maggi e Rodriguez. Da valutare Tedeschi. Nel Pietrasanta è out Mattiello. Il ballottaggio è fra Sessa e Moriconi.