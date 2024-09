Calcio Promozione. Dal Seregno al Lesmo. Battesimo in trasferta

La nuova vita calcistica del Seregno riparte da Rovagnate. Dopo la Serie C, la D, il fallimento e la rinascita, il nuovo corso azzurro voluto dalla cordata guidata dall’imprenditore Alfredo Varini avrà come punto di rinascita (oltre, ovviamente, alla Coppa Italia) domenica 8 settembre per la prima di campionato alle 15.30 il campo dell’Ars. Quasi tutte in trasferta le brianzole all’esordio (a parte il Biassono che riceve la ColicoDerviese e la Concorezzese col Grentarcadia): la Vis Nova sarà impegnata sul terreno della Pontelambrese, l’ambiziosa Ac Lissone su quello dell’Olimpic Trezzanese, il Lesmo a Vighizzolo contro il Castello e la Concorezzese a Cantù. Tantissimi i derby in quello che si annuncia come il raggruppamento più duro di tutta la regione e il più numeroso, essendo a 18 squadre. Spulciamo tra le domeniche e scopriamo che già alla seconda giornata c’è Lesmo-Speranza Agrate, ma soprattutto alla terza c’è in calendario Speranza Agrate-Seregno, il primo vero scontro diretto di alta classifica.

Il quarto turno è da segnare col circoletto rosso con Biassono-Ac Lissone (che è anche il derby delle squadre che condividono lo stesso terreno di gioco) e Seregno-Lesmo. Gli altri big match sono alla settima giornata (Speranza Agrate-Lissone e Seregno-Calolziocorte), all’ottava c’è Concorezzese-Speranza. Alla nona, il 3 novembre, l’attesissima Seregno-Ac Lissone con, in contemporanea, Lesmo-Concorezzese e Speranza Agrate-Vis Nova. Partita degli ex alla decima con mister Mastrolonardo e il direttore sportivo del Lesmo, Marino Fumagalli, che faranno ritorno a Giussano. Alla undicesima ritorna Seregno-Vis Nova.

Roberto Sanvito