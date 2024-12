Calcio Promozione. Derby al vertice tra Vis Nova e Lissone

È la domenica, molto attesa, dello scontro al vertice nonché derby brianzolo tra la capolista Vis Nova e l’Ac Lissone che insegue al terzo posto distanziata di ben sei lunghezze. È chiaro come la squadra di Iotti non possa permettersi un risultato negativo per non vedere la battistrada allontanarsi ulteriormente. Tutti gli occhi puntati quindi sullo stadio di via Parco a Biassono. Giussanesi annunciati al completo. Spettatrici indirette interessate anche il Cantù San Paolo e il Seregno, rispettivamente seconda e quarta.

I canturini dovranno fare grossa attenzione alla Concorezzese che sul suo campo è capace di ogni impresa, mentre gli azzurri di Avella hanno sulla carta il calendario più favorevole contro il Cavenago (privo dello squalificato Gariboldi). E vedremo se il Ferruccio potrà subito salutare oggi pomeriggio il colpo di mercato in assoluto del campionato Simone Pontiggia che in settimana ha salutato il Saronno per sposare il progetto del presidente Varini. Padroni di casa senza lo squalificato Ferrari. Tanti derby nel girone B, come quello di Agrate tra la Speranza – che però dovrà fare a meno di Carollo – contro il Biassono. Completa il programma Lesmo-Civate.

Ro.San.