Calcio Promozione: DOPO IL KO INTERNO CON LA LAMPO ARRIVA LA SFIDA in casa della CAPOlISTA cubino. Lecchini: "Un incidente di percorso, la Pontremolese saprà rimettersi in marcia»

Contro la Lampo al Lunezia la Pontremolese ha deluso incappando nella prima sconfitta interna. Simone Lecchini, il direttore dell’area tecnica azzurra, non nasconde i demeriti della squadra ma sottolinea anche alcune ’giustificazioni’. "Ritengo sia stato un incidente di percorso – dice Lecchini –. Correvamo contro una squadra attrezzata che ha sfruttato al meglio una delle poche occasioni create. Sicuramente, per quanto visto in campo, la Lampo ai punti ha meritato il successo. Nell’occasione, va detto, che noi abbiamo perso il nostro peso specifico di squadra. Mancavano Filippi, Verona, Mancini, Miceli, Vicari e, in corso d’opera, abbiamo perso anche Baudi, assenze che hanno costretto il nostro allenatore ad apportare modifiche che hanno finito per penalizzare la griglia di centrocampo. Una griglia privata dall’apporto straordinario di Cucurnia, passato a difensore. Da lì sono venuti meno i rifornimenti per le nostre punte".

Lecchini è onesto e lucido nella disamina ma il suo pensiero è già rivolto all’impegno di domenica prossima in casa della matricola Cubino, capolista del campionato. "Prima di tutto speriamo di avere l’infermeria meno affollata – afferma –. Ho visto l’area tecnica e soprattutto i ragazzi motivatissimi, decisi a cancellare subito il ko e a rimettersi in piedi. Ripeto, quello con la Lampo è stato un incidente di percorso e proprio su questo mi aspetto da parte di tutti una forte reazione per riprendere un cammino che ci dovrà vedere protagonisti in positivo del campionato".