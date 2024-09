Calcio Promozione. È il giorno del ritorno per il rinato Seregno

Domenica 1 settembre è una data che i tifosi del Seregno devono segnarsi sul calendario e tenere bene a mente, perché rappresenta il ritorno ufficiale in campo, dopo il fallimento e la sparizione dalla geografia del calcio lombardo, della prima squadra targata Fbc. Dopo una primavera e un’estate di passione, con il lungo iter amministrativo andato a buon fine, l’inserimento nei ranghi del campionato di Promozione in sovrannumero, il raduno del 16 agosto al Seregnello e le prime amichevoli, da oggi pomeriggio si fa sul serio. E ci saranno sicuramente molti tifosi al seguito (peccato solo per il traffico del ritorno) in quel di Sondalo per la sfida di Coppa Italia contro il ColicoDerviese alle 16. Un test subito probante contro una diretta avversaria del girone B. Gli azzurri sono reduci dal ko casalingo in amichevole contro il Bresso per 2-1, con mister Avella che ha sfruttato l’occasione per qualche esperimento e per far tirare il fiato a qualche titolare, come Triveri, Bianchi e, tra i pali, Bizzi.

Esordio stagionale per altre due attesissime “big“ del raggruppamento brianzolo. La rinnovatissima Ac Lissone costruita dal Ds Colombo è di scena a Morazzone, mentre la Speranza Agrate dovrà percorrere pochi chilometri per raggiungere Almè. Anche il Biassono ha cambiato tanto e sotto la guida di mister Vezzoli si appresta a una stagione più equilibrata, la cui prima tappa sarà oggi a Settimo Milanese. Primo test ufficiale anche per la Concorezzese di Bertoni in casa contro il Torre de’ Roveri, mentre l’Universal Solaro può già mettere in saccoccia la qualificazione al secondo turno, in casa contro la Viscontea Pavese, dopo la larga vittoria di mercoledì a Mediglia.

Ro.San.