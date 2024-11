Calcio promozione. Fiesole lanciatissimo. La gara di domenica col primato in palio

La sfida di domenica allo stadio "Le Fonti" di Monte San Savino fra la capolista Sansovino (punti 26) e il Fiesole (25) può già mettere in gioco il futuro di questo campionato, senza dimenticare anche l’altro scontro diretto fra Casentino Academy (terzo a 24) e Pontassieve (quarto a 23). Ai biancoverdi del presidente Vito Frijia servirà un’altra delle sue imprese. Ottimo il ruolino di marcia dei ragazzi di Rosario Selvaggio, che nelle ultime 7 gare hanno raccolto 6 vittorie e 1 pari. Il confronto di domenica mette in palio l’opportunità di sorpasso alla capolista. Riuscirà il Fiesole a mandare un altro segnale al campionato?

"Al primo anno di Promozione con un mercato importante – precisa Frijia – che ha visto due volti nuovi aggiunti in questi giorni, Matteo Picchi e Niccolo Mignani, (difensore e centrocampista ex Antella) abbiamo cercato di dare al nostro tecnico Selvaggio, che stimiamo molto, una rosa competitiva. La società è ambiziosa e puntiamo ai play off". Con il Sansovino, però, non sarà facile: "Ci aspetta una sfida difficilissima contro una società molto più attrezzata della nostra, partita per puntare in alto. Andiamo a Sansovino con rispetto ma anche convinti della nostra qualità. Mai dire mai".

Giovanni Puleri