Calcio, promozione girone A. L’Appignanese attacca, ma il Moie Vallesina resiste fino all’ultimo

APPIGNANESE

0

MOIE VALLESINA

0

APPIGNANESE: Giacchetta, Picchio, Giampaoletti (37’ st Ymen), Rapaccini (24’ st Carboni ), Fagiani (32’ st Argalia), Brandi, Trulli (14’ st Pasqui), Gagliardini N., Pistelli, Ghannaoui (Medei), Ribichini. All. Cantatore.

MOIE VALLESINA: Barigelli, Gregorini, Cameruccio, Carboni, Balducci, Marini, Sassaroli, Nacciarriti, Schiaroli (37’ st Cangini), Nardone (15’ st Mosca), Costantini (37’ st Druzhbliak). All. Rossi.

Arbitro: Ciccioli di Fermo.

L’Appignanese muove la classifica e cancella la sconfitta dell’esordio contro Vismara arrivata all’ultimo istante. Finisce in parità la sfida tra la formazione allenata da Cantatore (foto) e il Moie Vallesina. Il primo tempo scivola via senza regalare eccessive emozioni se non al 10’ quando Pistelli tenta la via del gol, ma la sua conclusione termina di poco sul fondo.

Invece la ripresa è tutta un’altra musica. I locali provano a lasciare il segno con Medei con una conclusione al volo con Barigelli che non si lascia sorprendere. La formazione di casa spinge e al 28’ va vicina al gol quando Carboni mette in azione Pasqui il cui tiro a giro si stampa sulla traversa. Il Moie Vallesina si rende poi molto pericoloso approfittando di una disattenzione degli avversari, ci pensa Brandi a evitare guai salvando sulla linea. Nel primo minuto di recupero Medei si fa apprezzare con un tiro dal limite deviato in angolo. All’ultimo secondo l’Appignanese chiede il rigore su Medei, ma per l’arbitro è tutto regolare.