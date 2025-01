Calcio Promozione. Giussano corre sempre. Agrate si aggiudica lo scontro con il Cantù

Si sa, la pausa invernale è temutissima perché può provocare effetti strani sulle gerarchie. Come nel girone B. Non tocca la capolista Vis Nova che vince la 12esima gara su 18 grazie alla doppietta di Innocenti e al gol di Morotti. Il Seregno non va oltre lo 0-0 casalingo contro un arcigno Calolziocorte, ma i risultati più roboanti per il vertice arrivano da Biassono e Lesmo. L’AC Lissone si perde in un bicchier d’acqua contro l’Olimpic Trezzanese che vince 3-2 relegando l’ambiziosa squadra di Iotti a -9 dalla vetta. Perde anche il Lesmo (0-2) al cospetto del Castello Cantù. È proprio la formazione di Mastrolonardo quella che paga a caro prezzo lo stop visto che aveva chiuso l’andata con una striscia di sei vittorie che l’aveva riportata al secondo posto. Si salva solo la Speranza Agrate (nella foto) che si aggiudica lo scontro diretto col Cantù San Paolo grazie a un gol per tempo e risale fino al terzo posto.

Ro.San.