Calcio Promozione. Grantarcadia battuta:. Vis Nova in fuga. Il Seregno non regge

È davvero così irraggiungibile la Vis Nova? Forse sì. Così si sono espressi i primi 180 minuti del girone di ritorno di Promozione. Nelle prime cinque posizioni del girone B resistono altrettante squadre brianzole ma ce n’è una nettamente avvantaggiata sulle altre quattro e che si è rimessa a macinare vittorie come fatto per larga parte del girone di andata. E chi si aspettava una flessione, l’undici di Giussano ha risposto con due successi di fila, l’ultimo dei quali sofferto domenica pomeriggio sul campo del Grantarcadia 2-1. Le Lucertole scappano via a +9 perché dietro vanno a metà della velocità. La grande delusione di questo primissimo scorcio di gennaio è il Seregno che da reginetta del mercato ha raccolto un solo punto e nell’ultimo turno ha addirittura perso a Cantù palesando qualche inattesa difficoltà in fase realizzativa. La riscossa dell’AC Lissone che ritrova il sorriso a Cavenago e il pari nell’atteso derby tra Agrate e Lesmo (12esimo gol stagionale di Lolli nell’1-1 finale) mette in riga le quattro inseguitrici a quota 34, lontanissime dalla vetta.

E a proposito di Speranza, arriva un nuovo giocatore alla corte di mister Natobuono. Si tratta del jolly di difesa e centrocampo Pietro Sassi. Elemento di esperienza per la categoria (classe 1993) si forma a livello giovanile nel Lecco e nel Renate. Ha sempre militato poi in Promozione tra Olimpia Ponte Tresa, Uboldese e Valle Olona.

Ro.San.