Calcio Promozione. Il Cadimare chiama Buccellato: "Salvezza possibile, crediamoci»

Undici anni in Serie D e 7 in Eccellenza, fra Sarzana e Lucca, Valle d’Aosta, Triveneto e tanto altro ancora. Una lunga esperienza da difensore centrale per Stefano Buccellato, tornato ora come allenatore sulla panchina del Cadimare, dove è stato chiamato a salvare una situazione precaria, proprio lui che non manca di ricordare di essere cadomoto doc. "La chiamata della società – dice Buccellato – mi ha fatto molto piacere. Mi sento molto motivato, ero senza squadra e ora sono dell’idea che la situazione qui si possa salvare per quanto al momento la classifica sia precaria". Nella stagione scorsa Buccellato ha messo al sicuro dalla retrocessione con ampio anticipo il Rivasamba, portando anche il record di punti della società in Eccellenza.

Prima ancora era invece al Don Bosco Spezia e in precedenza ha portato lo stesso Cadimare in Eccellenza: ora la nuova sfida con una salvezza da conquistare in Promozione. Nel frattempo l’ormai ex allenatore del Cadimare Massimo Baudone ha fatto le valigie scambiandosi in tutta cordialità i saluti con la dirigenza. Un addio senza polemiche ma anzi in totale serenità.

"Siamo riconoscenti a Baudone – spiega il direttore generale bianconero Roberto Podenzana – per quanto e come ha lavorato da noi e ne riconosciamo preparazione e dedizione. Purtroppo il contesto imponeva oggettivamente un qualche cambio, per vedere di sbloccare la situazione" di una classifica che vede il Cadimare navigare nei bassifondia, penultimo posto con soli 7 punti in 12 giornate. Sulla stessa linea il presidente Alessandro Ferrari. "Non scordiamoci – aggiunge – quanto Massimo Baudone ha compiuto nel campionato scorso mantenendo la squadra in Promozione".