Calcio Promozione. Il Foligno atteso a Sangemini: "Non frenare la rincorsa»

FOLIGNO – Il Foligno calcio è deciso a continuare la risalita. Reduce dal blitz realizzato lo scorso turno a Marsciano contro la Nestor, domani gli uomini di Proietti proveranno a violare anche il terreno del Sangemini. Un ostacolo non facile perché il Sangemini è un avversario che merita rispetto per cui per superare anche questa trasferta, Urbanelli (sempre più uomo gol dei falchetti) e soci, saranno obbligati ad offrire una prestazione di grosso livello.

Un successo che potrebbe dare ancora ossigeno al Foligno che nelle ultime quattro partite ha conquistato 10 punti. Un ruolino di marcia di tutto rispetto che ha consentito all’undici biancazzurro di recuperare sette lunghezze alla Spoleto, vice capoclassifica alle spalle del sempre più lanciatissimo San Venanzo che vola verso la promozione nel campionato di Eccellenza.

Il Foligno sembra attraversare un buon momento che, oltre ai punti raccolti e il terzo posto in classifica, ha consentito ai falchetti di acquistare ancor più consapevolezze delle proprie potenzialità ingrediente necessario per un finale di stagione il cui obiettivo è rivolto al mantenimento della zona play off. Obiettivo prioritario, accarezzato in estate dalla società e dalla squadra, che il Foligno non vuole lasciarsi sfuggire nel tentativo di provare a raggiungere attraverso i play off la promozione nel campionato di Eccellenza. Un traguardo che passa anche dalla sfida di domani a Sangemini.

