Calcio Promozione. Il Forte affonda la corazzata San Giuliano

FORTE DEI MARMI: Ceragioli, Gentile (48’ st Alberti), Arcidiacono, N. Papi, F. Sodini, Rocchiccioli, Tedeschi (36’ st Vaira), Minichino, Maggi (38’ st Manfredi), Rodriguez, Del Soldato. (A disp.: Nocchi, Di Sacco, Carpentieri, Cardillo, Tonacci, Lossi). All. Luca Cagnoni.

SAN GIULIANO: Artal, Gremigni, Lici (16’ st Lorenzini), A. Ghelardoni (22’ st Brega), Bozzi, Pasquini, Cantini (22’ st L. Doveri), Niccolai, Di Paola, R. Benedetti (34’ st Bellucci), M. Ghelardoni (16’ st G. Doveri). (A disp.: Ruglioni, Susini, Bindi, Carani). All. Lorenzo Roventini.

Arbitro: Baldasseroni di Pistoia (assistenti di linea Di Spigno di Livorno e Caponi di Empoli).

Rete: 4′ pt Maggi (F).

Note: espulso Rodriguez (F) al 10’ st per doppia ammonizione; ammonito Niccolai (S); angoli 7-0 per il San Giuliano; recupero 1’ pt e 5’ st.

FORTE DEI MARMI – Gran vittoria del Forte che batte di “cortomuso“ la corazzata San Giuliano (ormai già con la testa alla Final Four playoff per salire in Eccellenza) e di fatto fa un favore pure alla Real Cerretese che così vince matematicamente il campionato di Promozione Toscana (girone A) con due turni d’anticipo rispetto al termine della regular season. Nella Cerretese campione ci sono gli ex Viareggio Gianni Santini e Scaranna: per loro 4° campionato di fila vinto (di cui 2° di Promozione).

A decidere l’incontro è una rete di bomber Alessandro Maggi subito in apertura di partita, su assist del solito Rodriguez (che poi ha rimediato il quarto rosso stagionale!). Poi decisive le parate di Ceragioli. E pensare che Maggi avendo preso domenica scorsa a Monsummano (nel match vinto dagli squali 2-1 in rimonta) aveva rimediato un giallo pesante poiché era diffidato. Ma uscendo il bollettino del giudice sportivo di categoria il giovedì ecco che Maggi, da regolamento, ha potuto essere regolarmente in campo mercoledì nel recupero della 27ª giornata (che saltò sabato 15 marzo causa allerta meteo). Il turno di squalifica Maggi infatti dovrà scontarlo domani l’altro nella gara sempre interna contro la San Marco Avenza della 29ª nonché penultima giornata di campionato. Un campionato nel quale ai fortemarmini mancano ora solo 3 punti per la matematica certezza di disputare i playoff: un risultato strepitoso se si pensa che la creatura di Emiliano Ulivi, molto ben allenata dall’emergente tecnico Luca Cagnoni, è neo-promossa in categoria essendo salita appena la scorsa estate dalla Prima categoria (proprio tramite i playoff, giocati sino a fine giugno 2024). Per Maggi, centravanti completo, si tratta del 14° sigillo in questo campionato (tutti su azione!).

I playoff in questo girone A di Promozione, forbice di 10 punti permettendo, saranno aperti potenzialmente fino alla sesta classificata dato che il San Giuliano (avendo vinto il campionato il Sansovino, nel girone C di Promozione, contro cui i pisani erano stati finalisti, pur sconfitti di Coppa regionale di categoria) in quest’ottica è come se “sparisse“ dalla classifica essendo tramite la Coppa già al quadrangolare finale con le tre che vinceranno i playoff di girone.