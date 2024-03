Calcio - Promozione: il punto. Bondi: "Il Castelnuovo che voglio è questo»

Nella fanghiglia di Maliseti si è messo in evidenza un bel Castelnuovo, ben disposto da Pisciotta e i tre punti arrivati hanno riavvicinato i gialloblu alla zona play-off dove c’è piena bagarre, Viareggio a parte. Una vittoria conquistata in modo netto, con gol di Benedetti, Inglese e Tersigni che, zitto zitto, è già a quota 7, secondo bomber gialloblu dopo gli 8 gol di Camaiani.

"Un grande Castelnuovo in versione trasferta – commenta gongolante il presidente Francolino Bondi – , che si riporta sotto all’alta classifica. Non era facile, su un campo ridotto ad un pantano, conquistare la vittoria. E’ stato bellissimo vedere una squadra forte e compatta che non si è scoraggiata neppure su un terreno di gioco impossibile. Questo è il Castelnuovo che amo. Questa è la squadra che vogliamo e in cui abbiamo sempre creduto".

"Nel Castelnuovo – interviene il dg Emanuele Vichi – si respira un’ aria giusta. C’ è serietà, dedizione, metodo e, questo, per una piazza importante come Castelnuovo, è doveroso. Quindi, mister, ragazzi e tutto lo staff, avanti così". Ha parlato anche Alessandro Vichi, ricoverato in ospedale: "Con questa vittoria mi avete fatto stare bene. Ho sentito meno il peso di dover stare a letto".

D. Mag.