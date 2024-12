Calcio Promozione. Il Torrita ci crede. La Chiantigiana e il Pienza in viaggio

Sedicesima giornata e prima del girone di ritorno nel girone C del campionato di Promozione Toscana. Le tre senesi scendono in campo tutte domani nel canonico orario delle 14,30 per cercare di chiudere bene l’anno solare.

Il fanalino di coda Torrita, reduce però dal successo pesantissimo contro il Dicomano, affronta in casa il Pontassieve, seconda forza del girone dietro alla schiacciasassi Sansovino. Assente per squalifica nelle fila degli uomini di mister Gifuni Kol Leti, decisivo contro il Dicomano con il gol vittoria al 93’.

Impegno in trasferta contro un’altra neo retrocessa dall’Eccellenza anche il Pienza che arriva alla gara in casa dell’Audax Rufina forte del successo di Montagnano di sei giorni fa firmato da Bianciardi e Veliz Coccolo. Out nella formazione di mister Camillucci lo squalificato Guerra, appiedato per un turno dal giudice sportivo.

Infine la Chiantigiana che ha vissuto un girone di andata al di sotto delle aspettative ma che intende riscattarsi iniziando col piede giusto il ritorno. Gli amaranto domani se la vedranno col Fiesole Calcio in trasferta. Non sarà facile riscattare il ko di Monte San Savino visto che i fiorentini sono in piena zona playoff ma per uscire dalla lotta per evitare i playout serve un colpo esterno.