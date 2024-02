Calcio Promozione. La Chiantigiana cade in trasferta

MONTAGNANO

1

CHIANTIGIANA

0

MONTAGNANO: Scarpelli, Martino, Fabbri, Santamaria, Sale, Nocciolini, Cerofolini, Gregori, Mazzoni, Sestini, Svarups. Panchina: Tenuta, Chiuchiolo, Luconi, Bagnai, Bassini, Mosca, Steccato, Pagliaro, D Abbrunzo. Allenatore Laurenzi

CHIANTIGIANA: Baldi, Verdiani, Pisaneschi, Posarelli, Calonaci, Lombardini, Conforti, Batoni, Redditi, Milanesi, Marchi. Panchina: Dainelli, Lellis, Tosi, Machuca, Orlando, Gasparri, Del Sante, Longo. Allenatore Molfese

Arbitro: Solito di Piombino.

Rete: 48’ Svarups.

MONTAGNANO – La Chiantigiana esce sconfitta dallo scontro diretto in casa del Montagnano dopo una gara molto equilibrata e tirata. A deciderla un gol dell’attaccante di casa Svarups, favorito da una deviazione della difesa della squadra di Molfese. Gli attacchi dei chiantigiani nel secondo tempo per pareggiare il match sono stati vani e con questo successo il Montagnano aggancia la stessa Chiantigiana al settimo posto in classifica a quota 28.