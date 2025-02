Calcio Promozione. La Chiantigiana si impone a Viciomaggio. Decisiva la rete realizzata da Milanesi

VICIOMAGGIO

CHIANTIGIANA

VICIOMAGGIO: Poponcini, Nocciolini F., Menchetti L., Salvi, Iscaro, Minatti, Pernici, Benucci, Fei, Gallastroni, Rotelli.

Panchina: Castellucci, Vacchiano, Rossi, Kakaci, Saputo, Morelli, Nannicini. Allenatore Violetti.

CHIANTIGIANA: Baldi, Mulas, De Iorio Fe., Fabbrini, Posarelli, Machuca, Conforti, Marchi, Mazza G., Milanesi, Minucci.

Panchina: Batoni, Ballerini, Tosi, Costanti, Lellis, Annunziata, Galassi, Ticci. Allenatore Zanelli.

Arbitro Menchini di Viareggio (Valeri di Firenze e Abdulkadir di Empoli).

Rete: 63’ Milanesi.

VICIOMAGGIO (AR) - Preziosa e meritatissima vittoria della Chiantigiana sul campo di Viciomaggio in uno scontro diretto in chiave salvezza davvero vitale. La rete è sta messa a segno da Milanesi a metà della ripresa e potevano essere anche due le reti dello stesso Milanesi ma il portiere di casa è stato bravissimo a deviare sulla traversa un suo tiro a botta sicura che avrebbe chiuso i giochi nel finale. Andando con ordine, la Chiantigiana era giunta ieri in Val di Chiana con l’obbiettivo di vincere per riprendere un cammino che nelle ultime settimane si era complicato. Senza il portiere titolare Anselmi (espulso nel finale della sfida di domenica scorsa contro il Montagnano) la formazione di Zanelli ha finalmente sfoderato una prestazione importante tornato a conquistare tre punti che mancavano da troppo tempo e che le permettono almeno momentaneamente di uscire dalla zona calda della classifica del girone C di Promozione. Nell’altro anticipo di ieri il San Piero a Sieve ha vinto 1-0 in casa contro il Luco. In campo oggi il Pienza in casa contro il Fiesole Calcio e il Torrita, fanalino di coda, contro il Pontassieve.