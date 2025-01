Calcio Promozione. La Concorezzese al mercato ne cambia 3

Tre ingressi e tre uscite. Il mercato di riparazione del Concorezzo si riassume con un doppio 3, vedremo quale sarà il responso del campo dopo un girone di andata terminato a metà classifica con 24 punti frutto di sei vittorie, sei pareggi e cinque sconfitte, nove punti in più dalla zona calda, sei in meno dai playoff. Difficile ripetere l’exploit della passata stagione ma le squadre costruite da Glauco Paggetta hanno regalato sempre grandi sorprese. "Abbiamo perso giocatori importanti, ma i nuovi arrivati sono sicuro che non li faranno rimpiangere e faranno altrettanto bene" dice il direttore sportivo. Oltre al centrocampista Riccardo De Ponti che ha firmato per la capolista Vis Nova, l’estremo difensore Christian Galimberti è passato al Lesmo, saluta anche l’attaccante Francesco Messina. Al loro posto arrivano il portiere classe 2001 Gianluca Glorini dal San Crisostomo (Prima Categoria). In mezzo al campo Federico Turati che aveva iniziato la stagione alla AC Lissone. In attacco all’Altabrianza il 2002 Alessandro Baggetta.

Ro.San.