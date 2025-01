Il Prato torna sulla terra: il Ravenna è troppo

Prato 0 Ravenna 3

Prato (4-3-1-2): Fantoni; Giusti (dal 72’ Robi), Conson, Diana (dal 74’ Matteucci), Videtta (dal 74’ Galliani); Remedi, Azizi (dal 46’ Magazzù), Limberti (dall’84’ Alessandro Rossi); Alessio Rossi; Cozzari, Pereira Lopes. A disposizione Caroti, Baldari, Danesi, D’Amato. All. Mariotti.

Ravenna (3-5-2): Fresia; Onofri, Esposito, Venturini (dall’82’ Agnelli); Milan, Rossetti, Biagi (dal 72’ Mandorlini), Lordkipanidze, Rrapaj (dal 72’ D’Orsi); Manuzzi (dal 67’ Di Renzo), Guida (dall’87’ Lo Boso). A disposizione Galassi, Crosariol, Calandrini, Amoabeng. All. Marchionni.

Arbitro: Simone Palmieri di Avellino, coadiuvato dagli assistenti Antonio Cafisi di Nocera Inferiore e Mario Cammarota di Nola.

Marcatori: Venturini al 16’, Manuzzi al 29’, Guida al 54’.

Note: Mille spettatori circa. Recupero 1’ pt, 5’ st.

Il Prato torna sulla Terra. Dopo cinque risultati utili consecutivi e dopo aver chiuso il 2024 con il 5-0 rifilato al Fiorenzuola, i biancazzurri incassano un pesante 3-0 contro il Ravenna. La differenza in classifica si vede anche in campo. Al Lungobisenzio è Venturini ad aprire le marcature. Prima dell’intervallo Manuzzi raddoppia, poi in avvio di secondo tempo è Guida (il migliore) a mettere in cassaforte il successo dei giallorossi. Un deciso passo indietro per la compagine laniera, che paga le diverse assenze (Girgi, Pizzutelli e Barbuti su tutti) e resta inchiodata a quota 22 punti. Alla luce degli infortunati di lusso, si registrano quattro novità di formazione per Mariotti rispetto alla scorsa uscita: nell’undici titolare ci sono Videtta, Azizi, Alessio Rossi e Pereira Lopes, con quest’ultimo a comporre un’inedita coppia d’attacco con Cozzari.

Per la prima occasione del match basta attendere sette minuti, quando Guida impegna Fantoni da posizione defilata con un sinistro potente. Gli ospiti al 16’ sbloccano il punteggio: il Ravenna batte corto un corner, Guida se ne va sulla fascia e lascia partire un cross perfetto per la testa di Venturini, che gonfia la rete. I lanieri tornano così a subire gol dopo 491 minuti di imbattibilità. Passano quattro giri di lancette e i padroni di casa si fanno vedere in avanti con una zuccata di Remedi, larga non di molto. Stesso esito al 24’ per una conclusione dal limite di Lordkipanidze. Lordkipanidze che al 29’ mette in mezzo un traversone per Manuzzi, che di testa sigla il raddoppio. La formazione locale è annichilita: il primo tempo va in archivio sul 2-0 per gli ospiti.

In avvio di ripresa Mariotti si gioca la carta Magazzù, dentro al posto di Azizi, per riaccendere la speranza. Ma, dopo un destro fuori misura di Giusti, ci pensa Guida a chiudere i conti al 54’: il numero 17 si inserisce nelle praterie lasciate dalla retroguardia avversaria e infila Fantoni, sfruttando l’assist di Milan. Remedi e compagni sono totalmente in balia del Ravenna, che controlla senza problemi. E al 70’ va ad un passo dal poker con Rrapaj, il cui mancino viene sporcato in angolo da Fantoni.

Francesco Bocchini