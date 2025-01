Calcio Promozione. Lazzate, Becerri esordisce col gol

Segna al primo colpo l’unico acquisto del mercato invernale dell’Ardor Lazzate nel 4-1 con cui i gialloblù hanno sconfitto in amichevole domenica l’Alta Brianza. Tra i marcatori c’è anche il nome di Flavio Becerri che dopo un breve periodo di prova è stato ufficializzato nei giorni scorsi. In rete sono andati anche il solito Giangaspero, Spitaleri e Rapone. Becerri arriva dalla Caronnese (un gol nel girone di andata contro il Meda), ma le sue esperienze più significative sono quelle alla Solbiatese (18 reti nel campionato 2022/23) e prima ancora al Varese (17). È di un pareggio e una sconfitta il bilancio della “due giorni“ della Casati Arcore che sabato ha impattato 3-3 col Saronno, mentre domenica si è arresa 2-1 col Meda. Non vanno per il verso giusto nemmeno in amichevole le cose per la Fucina dove, durante la pausa, ci si attendeva il nome del nuovo allenatore. Ad Agrate ha vinto di misura la squadra di casa (1-0). Ferrari e Lucente regalano la vittoria al Seregno con la Lentatese; gli azzurri sovvertono le categorie e si preparano a un girone di ritorno super. Ko per la Vis Nova che contro la prima del girone A Baranzatese perde 3-1. Stesso risultato, ma in positivo, per la Concorezzese col Treviglio.

Ro.San.