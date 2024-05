Calcio Promozione. Lesmo deve vincere. Col Costa per salvarsi

Si gioca anche sotto l’Eccellenza con tanti verdetti in ballo. A Lesmo in posticipo serale la squadra di casa deve vincere con qualsiasi risultato per non tornare in Prima Categoria. Di fronte ci sono i lecchesi di Costamasnaga che all’andata si sono imposti 2-1, ma al Lesmo basterebbe anche uno striminzito 1-0. Nel girone A Ceriano Laghetto-Esperia Lomazzo si gioca martedì sera per l’indisponibilità del campo di via Stra Meda impegnato per un torneo giovanile. In Prima Categoria prosegue il cammino ai playoff de La Dominante che alle 16 in via Ramazzotti ospita il Calusco. Importantissimi i 90 minuti di via Po a Cesano Maderno dove il Don Bosco ospita il Luisago Portichetto; 0-0 all’andata, ai brianzoli basta non perdere al 90’. Infine derby dal sapore antico ai playoff di Seconda Categoria; a Nova Milanese la Pol. Di Nova riceve l’Aurora Desio.

Ro.San.