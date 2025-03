Calcio Promozione. Niente anticipo per il Torrita. Si gioca domenica

Sembrava potesse essere anticipata a domani la sfida tra Luco e Torrita, valida per il terzultimo turno del girone C di Promozione Toscana. Invece il match del fanalino di coda di mister Bianchi, ormai condannato alla retrocessione in Prima Categoria, si giocherà regolarmente domenica nel Mugello, mentre in città si correrà l’edizione 2025 del Palio dei Somari. Domenica scendono in campo, sempre alle 15, anche le altre due senesi, ovvero la Chiantigiana a Pianella contro l’Audax Rufina e il Pienza a Viciomaggio.

Nel frattempo si è giocato mercoledì sera la finale di Coppa Italia di Promozione tra il Sansovino dominatore del girone C e i pisani del San Giuliano. A spuntarla gli aretini dell’ex allenatore della Colligiana Chini che si sono imposti ai rigori dopo l’1-1 dei tempi supplementari. In campo al ‘Bozzi’ delle Due Strade di Firenze il senese ed ex capitano della Pianese Gagliardi così come l’ex Robur Granado, protagonista dello scorso torneo di Eccellenza, ma fanno parte del team arancioblu anche i senesi Florindi, portiere l’ex Mazzola tra le altre, e il difensore Romagnoli che ha militato nella Robur per alcune stagioni in C.