CALCIO PROMOZIONE. Oggi il Castello ospita il San Miniato Basso. Montelupo e Cerretese in trasferta

Sarà l’anticipo Castelfiorentino United-San Miniato Basso ad aprire oggi la decima giornata del girone B di Promozione. Fischio d’inizio alle 14.30 al Neri. I gialloblu valdelsani devono riscattare il passo falso di Firenze contro il Centro Storico Lebowski e proveranno a farlo davanti al proprio pubblico, dove finora sono imbattuti e hanno conquistato 11 dei loro 12 punti segnando ben 13 gol in 5 gare (record del raggruppamento). Al contrario il San Miniato Basso in trasferta finora ha raccolto appena un punto in quattro uscite realizzando soltanto tre reti. Nelle fila ospiti figura l’ex Ficarra, 28 presenze e 2 reti a Castelfiorentino nell’Eccellenza 2022-23.

Nello stesso raggruppamento domani alle 14.30 complicata trasferta sotto tutti i punti di vista per il Montelupo. A partire dall’aspetto logistico visti i 177 chilometri da percorrere (oltre due ore di viaggio) per raggiungere Albinia dove gioca l’Atletico Maremma. A questo si somma la qualità e il valore dell’avversario, attualmente secondo in classifica a tre punti dalla vetta. Gli amaranto vengono per altro dall’impegno infrasettimanale contro il Saline, sempre in trasferta, valevole come recupero dell’ottava giornata e terminato 1-1.

Sempre domani alla stessa ora, infine, nel girone A la Real Cerretese sarà di scena al Ribelli di Viaccia a Prato per allungare la propria striscia positiva in trasferta (10 punti finora). I pratesi sono ultimi in classifica, ma proprio in casa hanno ottenuto i loro fin qui unici 4 punti.